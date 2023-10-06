«Франкенштейн» в Театре музкомедии, Хармс в «Космонавте», Петров в «БКЗ»

«Ъ-СПб» предлагает читателям закончить первую рабочую неделю октября посещением театров, галерей и концертных залов. В их стенах прозвучат ранее не исполнявшиеся песни, состоятся премьеры постановок, показы фильмов и закрытия выставок. Наиболее интересные события в жизни культурной столицы на выходной и ближайшей неделе — в традиционном пятничном обзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Trancemission «Soundgarden»

Фото: Trancemission «Soundgarden» Фестиваль Trancemission «Soundgarden»

Фото: Trancemission «Soundgarden»

6 октября завершить рабочую неделю приглашает клуб А2, где пройдет фестиваль Trancemission. Soundgarden. Организаторы мероприятия называют его главным трансовым фестивалем страны. Среди артистов заявлены: Chris Schweizer из Аргентины, Shapov, Eximinds, создатель фестиваля Feel, Fonarev, Alexander Popov, T'’era, Ruslan Radriges. «Мы приглашаем вас в таинственный сад. Он не похож на другие: цветы здесь распускаются ночью, озаряя неоновым светом сказочных обитателей. Откройте сердце — и вы услышите волшебную музыку цветов»,— отмечают организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент афиши мюзикла «Франкенштейн» Театра музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии Фрагмент афиши мюзикла «Франкенштейн» Театра музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии

6, 7 и 8 октября Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представит премьеру мюзикла «Франкенштейн» Романа Игнатьева. Театр стал первым в России, который превратил английский готический роман Мэри Шэлли «Франкенштейн, или современный Прометей» в мюзикл. С одной стороны, мюзикл наследует традиции «мрачного романтизма», начатой такими хитами, как «Джекилл и Хайд» и «Бал вампиров», с другой — представляет собой концепт-мюзикл, как «Кабаре» и «Пробуждение весны», что требует от исполнителей не только хорошей вокальной техники, но и драматического мастерства.

В составе команды создателей спектакля: музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов, художник-постановщик Анастасия Пугашкина, хореограф Светлана Хоружина, видеохудожник Илья Старилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Какая грусть, конец аллеи…»

Фото: Александринский театр Сцена из спектакля «Какая грусть, конец аллеи…»

Фото: Александринский театр

В выходные, 7 и 8 октября, Александринский театр приглашает на спектакль Андрея Калинина по пьесе Резо Габриадзе «Какая грусть, конец аллеи…». Главную роль в спектакле, премьера которого состоялась в Театре Види в Лозанне в 1993 году, сыграла Наташа Пари, жена Питера Брука. Сам господин Брук также присутствовал на премьере и очень высоко оценил пьесу: «Габриадзе действительно великий изобретатель. Его система образов носит исключительно личный, интимный характер и привносит в театр черты поэтического и трансцендентного реализма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Выход»

Фото: Вера Безрукова Выставка «Выход»

Фото: Вера Безрукова

7 октября в галерее «Рабочий стол» на Пушкинской-10 завершится выставка «Выход». Это проект-исследование про самоопределение и самопрезентацию художника, про поиск выхода и входа в арт-среду. Окончание выставки ознаменуется показом документального фильма куратора выставки Марины Абаджевой о художнике Виталии Дивенцове.

8 октября любители классической музыки смогут провести вечер в стенах Большого зала филармонии Санкт-Петербурга, где камерный оркестр Quantum Satis под управлением Сергея Фильченко представит редкую программу из барочной музыки — «Тот самый Вивальди». «Программа концерта дает возможность познакомиться с музыкой великого венецианца ближе, открыть новое, почувствовать нюансы, услышать предвосхищение знаменитых “Времен года“ и, безотносительно этого великого шедевра, почувствовать свежесть и красоту этой музыки и породившей ее эпохи»,— отмечают организаторы.

В этот же день «Лекторий’порт» в «Севкабеле» покажет криминальную драму французского режиссера Матьё Кассовица «Ненависть». Черно-белый фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о сутках из жизни трех друзей, которые живут в бедном иммигрантском квартале в пригороде Парижа. Главные герои картины — молодые люди, которые целыми днями слоняются по улицам, не зная, чем им заняться. Они регулярно попадают в поле зрения полиции, дерутся и попадают в перестрелки. Ленту регулярно включают в список лучших фильмов всех времен, она также отмечена рядом наград, в числе которых приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Вечером понедельника, 9 октября, на сцене ДК имени Ленсовета будут давать фэнтези-мюзикл «Последнее Испытание» в постановке театра «Этериус». В основе мюзикла лежит «Трилогия легенд» — часть популярной за рубежом серии книг «Сага о копье». Роль «темного мага» Рейстлина Маджере исполнит певец и актер, солист пауэр-метал-группы «Эпидемия» Евгений Егоров. Его спутницей, светлой жрицей Крисанией, станет солистка рок-группы «Джоконда» Елена Минима. «Темному магу» предстоит сделать выбор между «безграничным могуществом» и личным счастьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планетарий №1

Фото: Amadeus Concerts Планетарий №1

Фото: Amadeus Concerts

12 октября Amadeus Concerts приглашает петербуржцев в Планетарий № 1 на уникальное для такого места событие — цикл органных концертов. Зрителям предлагают насладиться шедеврами органной классики под куполом с проекцией звездного неба. В этот же день в концертном зале «Колизей Арена» начнется фестиваль Александра Фрумина «Звезды Невы». В фестивале примут участие звезды российской эстрады, известные и любимые авторы-исполнители, артисты, которые были дружны с господином Фруминым. На мероприятии Владимир Черняков поднимет тост за друзей, Афина исполнит свои лучшие хиты, шоу-группа «Доктор Ватсон» представит попурри из известных песен, а Михаил Шелег, помимо новых песен, споет «За глаза твои карие» в новом арранжементе.

13 октября в Петербургской филармонии можно посетить литературный вечер Светланы Крючковой «Невидимка, двойник, пересмешник», посвященный поэзии Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

На следующий день, 14 октября, в Петрикирхе состоится премьера «Орган. TOP 10: Бах». Вниманию публики представят 10 величайших органных произведений Иоганна Баха. Каждое из сочинений, вошедших в концерт, является в своем роде уникальным — по красоте, гармонии, виртуозности исполнения и величественности звучания. Выходной 14 октября продолжится новым спектаклем-концертом «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный» в Екатерининском собрании. На сцене прозвучат и малоизвестные песни, и широко популярные композиции народного гения в новых оригинальных аранжировках. В проекте участвуют молодые, но уже известные артисты Санкт-Петербурга. Помимо ансамблевых и сольных песен вниманию будут представлены стихи и неизвестные факты биографии Владимира Высоцкого. Идейный вдохновитель и главный режиссер спектакля — Леонид Клибанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша перформанса «Хармс.Doc Revival» в клубе «Космонавт»

Фото: клуб «Космонавт» Афиша перформанса «Хармс.Doc Revival» в клубе «Космонавт»

Фото: клуб «Космонавт»

Клуб «Космонавт» 15 октября приглашает всех любителей поэзии обэриутов и творчества лично Даниила Хармса на музыкально-поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival».

В основу драматургии поэтического концерта положены стихи, проза, отрывки из сценок и записных книжек. Оригинальная актерская подача в жанре storytelling и авторская музыка позволят по-новому взглянуть на творчество одного из самых культовых авторов ХХ века. Представление проходит в лучших традициях обэриутов, чьи публичные выступления по праву можно назвать «хэппенингами», которые сопровождались театрализацией и антуражем абсурда. Автором сценария и режиссером спектакля является Войцех Урбаньски. Композитором — Николай Бичан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля Саши Петрова «Планета Максимус»

Фото: Василий Кудрявцев Сцена из спектакля Саши Петрова «Планета Максимус»

Фото: Василий Кудрявцев

16 октября в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский», состоится показ драматического шоу Саши Петрова «Планета Максимус». Это его вторая авторская работа, где он выступает как единственный актер на сцене, режиссер и сценарист. Драматическое шоу Петрова — это синтез четырех видов искусств: спектакля, кино, инди-рок музыки и поэзии. Впервые этот формат был исполнен в постановке #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которая за три года проката по России собрала несколько десятков тысяч зрителей.

«Планета Максимус» основана на реальных событиях настоящей любви двух молодых людей, которые доказали, что чувство сильнее всего. Саша Петров рассказывает историю от лица своего друга Макса, чья трагическая судьба стала вдохновением для постановки. Время от времени Петров становится самим собой и продолжает очень личный разговор со зрителями.

Подготовили: Владимир Колодчук, Дмитрий Крашенинников