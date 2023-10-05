В Курске на месяц перекроют участки двух улиц

Участки улиц Едновищенской и Володарского в Курске перекроют для движения транспорта с 6-7 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в горадминистрации. Ограничения связаны с ремонтными работами на сетях муниципального предприятия «Курскводоканал».

В 17:00 6 октября запретят проезд по участку улицы Ендовищенской от улицы Урицкого до дома №13 на Ендовищенской. Он будет снят в 17:00 7 ноября.

В 17:00 7 октября для движения транспорта закроют два участка улицы Володарского: от дома №8а на Володарского до улицы Серафима Саровского и у дома №6 на улице Володарского. Ограничения также будут действовать до 17:00 7 ноября.

Алина Морозова

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