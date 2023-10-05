В Западном округе Краснодара появится новый сквер на площади 1000 «квадратов»

К концу октября в Краснодаре на улице Буденного, 98 появится новый сквер площадью почти 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В сквере уже уложили тротуарную плитку и газон, обустроили уличное освещение и установили лавочки, урны и систему автоматического полива. Сейчас в новом общественном пространстве выполняют озеленение территории. В работах по благоустройству участвуют краснодарские ресурсоснабжающие организации, которые поддержали инициативу по созданию нового сквера.

Сейчас топонимическая комиссия работает над наименованием новой общественной территории. Окончательное решение примут депутаты гордумы Краснодара.

Татьяна Ручкина

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