Трехлетний мальчик упал в траншею в Первоуральске

В Первоуральске (Свердловская область) малолетний ребенок упал в траншею, которую выкопали во время коммунальных работ, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, выясняется степень тяжести вреда здоровья, который получил ребенок. Следователи проверят документы по проведению коммунальных работ и соблюдению требований безопасности для граждан.

Как сообщили в Е1, пострадавшему ребенку три года, он упал в траншею на глазах у матери, которая шла за ним следом. По ее словам, во дворе на ул. Вайнера в Первоуральске меняли трубы, полутораметровую яму не огородили.

Коммунальщики соорудили деревянный мостик над траншеей. Ребенок, переходя по нему, держался за сломанный поручень и потерял равновесие. По словам матери, мальчик ударился головой при падении.

Ева Коршунова

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