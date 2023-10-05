«Государство собирается серьезно вложиться в спорт»

Олимпийский комитет России собирается компенсировать атлетам пропуск международных соревнований. Глава организации Станислав Поздняков озвучил суммы компенсаций от 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Достаточно ли это для атлетов? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Критерии выплат понятны уже сейчас. По словам Станислава Позднякова, компенсации получат те, кто является действующими спортсменами и, по мнению представителей ОКР, готовятся к предстоящей Олимпиаде в Париже.

В первую очередь деньги пойдут представителям летних видов спорта. Максимальная сумма в 500 тыс. руб. предназначена для тех, кто уже имеет «золото» Игр. Серебряные призеры получат 350 тыс. руб., бронзовые — 250 тыс. руб.

Тем, кто участвовал в Олимпиадах прошлых лет, но не завоевал медалей, полагается 150 тыс. руб. Но главное условие получения выплат — отказ от нейтрального статуса. Это значит, что тот, кто согласится на компенсации, лишит себя любой возможности участвовать в международных соревнованиях, которые подразумевают отказ от флага и гимна страны.

Это решение можно назвать спорным, уверен двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев: «Можно было бы организовать соревнования, на которых атлеты посостязались бы, занявшись своим делом и еще заработали бы в честной борьбе. А вот так откровенно покупать — это, мне кажется, какой-то перебор».

При этом турниры, на которых спортсмены могут заработать, в России тоже будут. Например, победители и призеры Игр дружбы, которые должны пройти в стране в 2024 году, получат столько же, сколько и на Олимпиаде: 4 млн руб. за «золото», 2,5 млн руб. — за «серебро» и 1,7 млн руб. — за «бронзу».

Если учесть, что нам обещают олимпийский масштаб и около 300 комплектов медалей, а платить собираются не только россиянам, но и иностранцам, то несложно посчитать, что только на призовые уйдет около 2,5 млрд руб.

Для примера — призерам летней Олимпиады в Токио заплатили в шесть раз меньше, около 400 млн руб. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что спортсмены и сейчас, потеряв международные турниры, не бедствуют:

«Я не верю, что они совсем без денег остались. Было обещано повысить зарплаты всем членам сборной команды. Работать над этой частью надо хорошо, чтобы атлетам действительно было не обидно за то, что они готовились-готовились и остались ни с чем. Здесь хотя бы они заработали бы денег».

Победу и даже участие в олимпийском турнире, конечно, нельзя измерить деньгами. Но сейчас очевидно, что государство собирается серьезно вложиться в спорт, при этом выступить на Олимпиаде даже при огромном желании смогут, мягко говоря, единицы.

Глава ОКР Станислав Поздняков открыто говорит, что в данный момент такой возможности нет ни у одного атлета с паспортом РФ.

«Я потенциально не вижу пока ни одного российского олимпийца на этих Играх, потому что ОКР не получил приглашения. Поэтому я бы воздержался от разговора об отдельных нейтральных спортсменах».

Так что, если смотреть правде в глаза, реальных шансов на положительный исход в этом вопросе нет. После того как FIFA и UEFA официально заявили, что все санкции для российского футбола останутся в силе вплоть до завершения СВО, подобные решения наверняка возьмут на вооружение и другие спортивные федерации.

Так что выплаты от ОКР, как бы странно они ни выглядели, скорее всего, будут расходиться бойко. Особенно если учесть, что даже среди самих атлетов есть немало тех, кто категорически против поездки в Париж в том самом нейтральном статусе.

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