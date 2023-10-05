В Липецке завтра отключат холодную воду на 11 улицах

6 октября в Липецке временно отключат холодную воду на 11 улицах. Об этом рассказали в «РВК-Липецк». Там пояснили, что это необходимо для проведения работ по замене участка трубопровода диаметром 100 мм. Холодное водоснабжение будет ограничено с 10:00 и до окончания производства работ на улицах Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской и Небесной, а также на переулке Рядовом.

Будет организован подвод воды — у дома 23 по улице Смоленской. В «РВК-Липецк» также предупредили о возможном помутнении воды после завершения работ.

Валерия Розбот

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