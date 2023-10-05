«Хромос Инжиниринг» получил льготный заем 20 млн рублей от нижегородского ФРП

Нижегородский региональный Фонд развития промышленности предоставил льготный заем 20 млн руб. ООО «Хромос Инжиниринг» (производитель оборудования для лабораторий, хроматографов, металлической и лабораторной мебели).

По данным областного правительства, средства займа предприятие направит на закупку сырья и комплектующих для импортозамещающего производства хроматографических комплексов. Основными целевыми потребителями таких хроматографов являются ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», «Лукойл», ВНИИМ им. Менделеева, РГУ нефти и газа, МГУ им. М.В.Ломоносова и около ста иных институтов и университетов.

«Ранее это оборудование в основном закупалось за границей, а теперь благодаря льготному займу регионального фонда нижегородская компания сможет увеличить объемы производства отечественных аналогов для удовлетворения потребностей российского рынка»,— считает нижегородский министр промышленности Максим Черкасов.

Андрей Репин