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Расходы на строительство последней очереди улицы Строителей оцениваются почти в 6 млрд рублей

Расходы на строительство перехода ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская оцениваются в почти 6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные адресной инвестиционной программы края, опубликованной 29 сентября. Оценочная протяженность дороги — 3,12 км.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным документа, оценочная стоимость участка составит 5,8 млрд руб., общая — 14, 9 млрд руб. Реализацию проекта планируется закончить в 2030 году. За проектно-изыскательные работы отвечает краевой минтранс, за строительно-монтажные работы и строительный контроль — управление автомобильных дорог.

Реконструкция улицы началась в 2019 году. Объект был разбит на четыре этапа. Первый — от пересечения ул. Трамвайной до ул. Вишерской протяженностью 1,4 км, второй — от ул. Вишерской до ул. 2-й Шоссейной — протяженностью 1,3 км, третий этап — от ул. 2-й Шоссейной до площади Гайдара и ул. Локомотивной — протяженностью 1,4 км. Почти 4 км дороги обойдутся бюджету более чем в 10 млрд руб. Сейчас ведется строительство второго и третьего этапов, их окончание намечено на 2025 год.

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