Бывший владелец пермского ипподрома и ресторана «Живаго» подал заявление о ликвидации

Компания «Конкур-Пермь», ранее владевшая городским ипподромом и зданием ресторана «Живаго», подала заявление о ликвидации. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», заявление было подано 27 сентября. Необходимые для ликвидации документы должны быть готовы 5 октября.

ООО «Конкур-Пермь», учрежденное в 2011 году, имеет уставной капитал в размере 106 тыс. руб. Общество занимается арендой и управлением недвижимостью. Компания близка экс-депутату заксобрания Андрею Маркову, сейчас ее учредителями значатся Алена Маркова (65,5%), предположительно — дочь господина Маркова, и бывший гендиректор общества Виталий Нахабин (34,5%).

Ранее «Конкур-Пермь» владело территорией ипподрома на шоссе Космонавтов, затем площадку продали столичному девелоперу «РосЕвроДевелопмент» (ныне Malltеch). На месте ипподрома Malltеch построил ТРЦ «Планета». С 2018 года главным активом «Конкур-Пермь» являлось бывшее здание ресторана «Живаго», в котором затем находился ТЦ «Zoom». Этот объект выставили на продажу в конце 2020 года за 145 млн руб. К нему присматривались девелоперы для жилой застройки, затем хотели купить краевые власти для нужд минсоцразвития, но потом отказались. Весной 2023 года актив приобрел девелопер «Ингрупп». Как компания распорядится зданием и участком под ним, не раскрывается. О планах ликвидировать «Конкур-Пермь» стало известно минувшим летом.