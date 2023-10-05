К отопительному сезону подготовили три города Кубани

Энергетики полностью подготовили Темрюк, Приморско-Ахтарск и Анапу к отопительному сезону. В городах отремонтировали и модернизировали сети, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Ремонт и модернизация объектов энергосистем и их элементов позволит предупредить возможные технологические нарушения, повысить качество электроснабжения в рамках подготовки к зиме»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

В Темрюке провели техобслуживание 58 км линий электропередачи и 72 трансформаторных подстанций. Энергетики также провели замену 163 высоковольтных изолятора и 3,5 км электропровода.

В Анапе провели капремонту и техобслуживанию подверглись 5,5 км линий электропередачи, а также оборудование семи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В Приморско-Ахтарске энергетики отремонтировали 4,5 км ЛЭП, заменили устаревшие опоры и провода и построили 1 км воздушной линии электропередачи.

Татьяна Ручкина

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