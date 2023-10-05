АСВ получило предложение о погашении долгов банка-банкрота «Резерв»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о получении заявления третьего лица о намерении предоставить денежные средства банку-банкроту «Резерв», достаточные для исполнения обязательств банка. В сообщении АСВ говорится, что расчеты с кредиторами будут осуществляться после поступления указанных средств и завершатся в январе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По сведениям «Ъ-Урал», участие в урегулировании ситуации принял бывший совладелец банка, екатеринбургский предприниматель Александр Иванов. Напомним, до мая 2017 года он контролировал банк «Резерв», а затем продал свою долю группе физических лиц из Москвы во главе с Андреем Андреевым.

В августе 2017 года Банк России отозвал лицензию у банка «Резерв» из-за повышенных кредитных рисков. По итогам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка сократилось на 88% (957 млн руб.). 11 октября 2017 года Арбитражный суд Челябинской области признал банк «Резерв» банкротом и открыл конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

В 2020 году АСВ потребовало возместить убытки в размере 790 млн руб. В качестве ответчиков в иске указаны 30 человек, включая бывших собственников банка, представляемых Александром Ивановым, и последних собственников по главе Андреем Андреевым. В АСВ тогда пояснили, что контролирующим может быть признано лицо, которое имело право давать указания должнику в пределах трехлетнего срока, предшествующего возникновению признаков банкротства (ст. 189.23 закона «О банкротстве»).

«Разумеется, Александр Иванов мог бы дожидаться окончания судебных разбирательств. Но когда стало очевидно, что москвичи ничего никому не возместят, он принял принципиальное решение содействовать урегулированию проблем погашения задолженности кредиторам банка, и уже самому разбираться с виновниками банкротства. Таким образом, будет поставлена точка в этой затянувшейся истории»,— пояснил «Ъ-Урал» источник из окружения господина Иванова.

Когда долги перед кредиторами будут погашены, банк «Резерв» перейдет из статуса банкротства в статус ликвидации.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте