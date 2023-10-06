Долговая разгрузка

За девять месяцев 2023 года число жителей Челябинской области, которые стали банкротами без судебной процедуры, выросло на 68,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю регион сохраняет устойчивое лидерство в России. Число граждан, признанных несостоятельными судом, также продолжает увеличиваться, но темпы за год снизились боле чем в два раза. Количество корпоративных банкротств на Южном Урале снизилось почти на четверть. Эксперты считают, что на рост популярности внесудебной процедуры повлияло обсуждение закона, повышающего ее доступность для граждан, а после вступления поправок в силу ожидается «взрывной рост».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что в дальнейшем число внесудебных банкротств продолжит расти

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Эксперты считают, что в дальнейшем число внесудебных банкротств продолжит расти

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Челябинской области растет число граждан, признанных банкротами. При этом ускорились темпы увеличения количества сообщений многофункциональных центров (МФЦ) о возбуждении процедуры внесудебного банкротства. В январе–сентябре 2023 года несостоятельными с помощью этого механизма стали 474 человека, что на 69% больше аналогичного периода прошлого года. Годом ранее прирост был 59% к девяти месяцам 2021 года. Такие данные представил Федресурс.

По количеству внесудебных процедур Челябинская область сохраняет устойчивое лидерство среди российских регионов. В первой пятерке также Омская область (410), Краснодарский край (360), Свердловская (291) и Оренбургская области (287). В целом по России за девять месяцев этого года МФЦ опубликовали 7964 сообщении о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан, что на 69,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В среднем по стране доля начатых дел к числу поданных заявлений выросла с 59% до 72% за год.

Всего в январе–сентябре 2023 года в Челябинской области стали банкротами 7442 жителя.

В отношении 6968 физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, арбитражный суд региона ввел процедуру реализации имущества. Это почти на 16% больше, чем годом ранее. При этом темпы признания граждан банкротами судами замедлились — прирост за девять месяцев 2022 года к аналогичному периоду 2021-го составлял 45%. По судебной несостоятельности жителей Челябинская область занимает девятое место среди регионов РФ. По-прежнему большинство процедур инициируют сами граждане — 96,6% от общего числа. Чуть более 3% заявлений подали кредиторы, 0,4% — налоговые органы.

Количество новых корпоративных банкротств в Челябинской области за девять месяцев сократилось на 24,4% к январю–сентябрю прошлого года. Конкурсное производство было открыто в отношении 93 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Годом ранее был рост на 17%. В целом по стране количество новых банкротств компаний сократилось почти на 30%, до 5071. При этом, по данным Федресурса, количество наблюдений выросло на 28%, до 5555.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин считает, что сохранение спроса на процедуру личного банкротства способствуют «действия законодателя». «Так, в этом году приняты законы, защищающие права должников-собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к судебной процедуре сохранится»,— прокомментировал Алексей Юхнин.

Директор юридической компании «Квадрат» Вячеслав Курилин считает, что повышению популярности механизма внесудебного банкротства способствовало обсуждение нового закона, расширяющего круг лиц, которым доступна процедура. Принятые в августе поправки увеличили максимальный порог долга с 500 тыс. до 1 млн руб., а минимальный снизили с 50 тыс. до 25 тыс. В перечень лиц, которым доступна процедура, включили пенсионеров и получателей ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка (если у них нет имущества, которое можно взыскать). Кроме того, повторное внесудебное банкротство будет доступно через пять, а не через 10 лет.

«Закон вступает в силу в ноябре. С учетом того, что эта тематика активно обсуждалась в СМИ и на разных экспертных площадках, это способствовало большему информированию населения о том, что есть такой механизм. Замедление темпов обычного банкротства граждан логично. Выход на плато, стабильное количество процедур, неизбежно должен наступить, мы к этому рубежу подходим»,— говорит Вячеслав Курилин.

По его словам, снижения числа новых банкротов-физлиц пока ждать не стоит.

«Если посмотрим размеры просроченной задолженности, то снижения нет. Количество должников по базе приставов исчисляется сотнями тысяч. Возможно замещение: те, кто рассматривал обычное банкротство после вступления закона в силу, предпочтут внесудебный механизм. Вероятно, будет взрывной рост внесудебного бесплатного банкротства. Я думаю, будет кратное увеличение — в три-четыре раза. Но нужно понимать, что сегодня внесудебное банкротство исчисляется сотнями, следовательно, это не означает, что огромное число людей станут банкротами. Просто процедура становится более доступной»,— подчеркивает эксперт.

Первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов считает, что причина существенного роста числа возбужденных внесудебных процедур в том, что механизм становится более узнаваемым и понятным. «Процент начатых дел к числу поданных заявлений показывает, что ею все больше пользуются именно те граждане, для которых и была разработана упрощенная процедура. Расширение доступности процедуры, когда закон вступит в силу, позволит большему числу граждан воспользоваться бесплатным механизмом освобождения от долгов. Эта процедура не нацелена на “всплеск”. Ее задача — помочь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации»,— комментирует Илья Торосов.

Юлия Гарипова