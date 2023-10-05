В Ярославле школу перевели на дистанционное обучение из-за аварии на водоводе

В Ярославле 700 учеников школы №44 на протяжении четырех дней находились на дистанционном обучении из-за работ на водоводе. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

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Уполномоченный организовал проверку по факту аварии и устранения ее АО «Ярославльводоканал». Михаил Крупин считает, что работы проводились слишком долго, что нарушило права детей не только на очное обучение, но и на горячее питание. «Вопрос в том, что водоканал очень долго делал аварийную работу. Дети четыре дня сидели дома, а у них есть право учиться в школе и питаться горячим питанием от президента»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» ситуацию Михаил Крупин.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе АО «Ярославльводоканал», школу предупредили о том, что будет отключение. «Школа приняла решение временно перевести учащихся на дистанционное обучение. Работы начались 19 сентября утром и поздним вечером водоснабжение в школе было уже восстановлено»,— рассказали в пресс-службе.

Между тем открыть школу можно было лишь после подтверждения качества холодной воды. Воду на анализ взяли 20 сентября, 23 сентября школа была открыта. В водоканале рассказали, что анализ проводится в течение 3-5 дней.

«Я считаю, что четыре дня — это долго. Это объект социальной инфраструктуры, который должен делаться оперативно. За ночь сделали, пробы оперативно сделали и дети дальше учатся»,— сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Алла Чижова