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С производителя метанола «Томет» снят статус банкрота

В сентябре текущего года производителя метанола «Томет» снят статус банкрота. Процедура конкурсного управления завершилась заключением мирового соглашения с кредиторами, основным из которых является компания «Уралхим».

ООО «Томет» работает на производственной базе ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) и инфраструктурно связано с предприятием. Компания была выделена в самостоятельное юрлицо в 2004 году, контроль над ним был передан гонконгскому офшору Triumph Development Ltd., аффилированному с тогдашними бенефициарами ТоАЗа – Владимиром и Сергеем Махлаями, а также швейцарцами Эндрю Циви и Беатом Рупрехтом. В 2019 году они были заочно осуждены за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно приговору суда, бизнесмены организовали многоуровневую преступную схему с нелегальным выводом денежных средств ПАО «Тольяттиазот» при реализации продукции предприятия на экспорт. Нанесенный предприятию ущерб оценили в размере 77,3 млрд руб., а его миноритарному акционеру – компании «Уралхим» – еще на сумму 10,3 млрд руб. Взыскание средств было обращено на имущество находящихся за границей предпринимателей. В итоге один из крупнейших производителей метанола в России, занимающий пятую часть отечественного рынка этого продукта, был признан солидарным ответчиком по делу.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 2 декабря 2020 года было удовлетворено заявление АО «ОХК «Уралхим» о введении в ООО «Томет» процедуры наблюдения – первой процедуры банкротства. Суд также постановил включить требование «Уралхима» в размере 87,6 млрд руб. в реестр требований кредиторов третьей очереди «Томета», несмотря на то, что 77 млрд руб. из этой суммы составляют требования «Тольяттиазота».

Конкурсный управляющий Анатолий Селищев предложил кредиторам продолжить производственную деятельность завода и сохранить трудовой коллектив, на что получил одобрение. За два с половиной года на предприятии реализован целый комплекс мероприятий по обновлению, модернизации оборудования и новому строительству. Достроено и введено в эксплуатацию несколько крупных объектов капитального строительства: пункт налива метанола в автомобильные цистерны, промежуточный резервуар для обеспечения налива метанола в автомобильные цистерны и подъездные пути. Также завершены проектные работы по реконструкции агрегатов метанола, что в будущем позволит увеличить выработку метанола. В работоспособном состоянии поддерживается и железнодорожный транспорт, находящийся в управлении «Томета».

Согласно мировому соглашению, ООО «Томет» утвердило график погашения задолженности перед кредиторами, устраивающий все стороны.

Андрей Сазонов

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