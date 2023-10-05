В ХМАО более 20 лет скрывался нижегородец, убивший троих человек

Суд в Нижегородской области отправил в колонию особого режима на пожизненный срок мужчину, который убил троих человек и более 20 лет скрывался в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, он признан виновным по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе лица в связи с выполнением общественного долга).

По данным следствия, инцидент произошел 20 августа 1999 года. Пьяный мужчина пришел в частный лесопильный цех в деревне Беласовка (Семеновский район, Нижегородская область). Он нанес смертельное ножевое ранение хозяину цеха. Затем он напал на его брата, который пытался помочь потерпевшему. Затем преступник пришел в дом убитых, где нанес множественные ножевые ранения мужчине, который находился в гостях. Трое мужчин скончались в тот же день от полученных ранений.

Совершив тройное убийство, преступник скрылся. Его объявили в федеральный розыск. «Длительное время установить местонахождение разыскиваемого мужчины установить не удавалось»,— сказано в сообщении. Расследование уголовного дела имело особую сложность из-за того, что с момента совершения преступлений прошло много лет.

Следователи восстановили детали допросов свидетелей, заключений судебных экспертиз, осмотров и иных следственных мероприятий. В 2023 году было установлено, что разыскиваемый мог находиться в Югре. Для проверки версии, нижегородские следователи прибыли в Когалым (ХМАО).

«Было установлено, что все это время фигурант скрывался от органов предварительного следствия, имея документы, выданные на вымышленные фамилию, имя и отчество и даже другой год рождения. Заключением молекулярно-генетической экспертизы было установлено, что подсудимый и гражданин, проживающих более 22 лет в ХМАО, является одним лицом»,— передают в пресс-службе.

Полина Хабарова

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