На Кубани суд взыскал с «черного лесоруба» 64 млн рублей

Курганинский районный суд Краснодарского края признал местного жителя Карена Сейраняна виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Подсудимый приговорен к двум годам принудительных работ, также ему предстоит компенсировать ущерб, нанесенной лесному фонду, в сумме 64,7 млн руб.

Суд признал, что Карен Сейранян незаконно занимался вырубкой леса, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в декабре 2020 года. Следствие установило, что злоумышленник спилил и вывез из лесного массива 159 ясеней и 79 деревьев породы «гледичия». В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал, однако его вина была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар