Путин наградил орденами Гошу Куценко и Дмитрия Мазепина

Гоша Куценко награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве», а основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин — орденом Александра Невского. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Господина Мазепина, основателя «Уралхима» и члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент наградил орденом Александра Невского за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Дмитрий Мазепин попал под санкции Евросоюза 9 марта 2022 года.

Гоша Куценко получил награду за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года на Украине. С 2008 года работает артистом в Театре имени Моссовета. В 2018 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2013 году — званием заслуженного артиста Российской Федерации.

Александра Горошилова