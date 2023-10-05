Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин наградил орденами Гошу Куценко и Дмитрия Мазепина

Гоша Куценко награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве», а основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин — орденом Александра Невского. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован на сайте правовой информации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Господина Мазепина, основателя «Уралхима» и члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент наградил орденом Александра Невского за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Дмитрий Мазепин попал под санкции Евросоюза 9 марта 2022 года.

Гоша Куценко получил награду за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года на Украине. С 2008 года работает артистом в Театре имени Моссовета. В 2018 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2013 году — званием заслуженного артиста Российской Федерации.

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...