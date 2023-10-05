Временно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Крыма стал Сергей Силин. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики. Ранее Сергей Силин занимал должность первого замминистра ведомства.

Сергей Силин родился в 1985 году. В 2007 году он окончил Национальную академию природоохранного и курортного строительства, инженер-строитель, специальность «Промышленное и гражданское строительство», а в 2019-м — Белгородский гостехуниверситет по направлению «Электроэнергетика и электротехника». С 2007 года он работал на различных предприятиях по специальности. В 2014 году господин Силин устроился в министерство труда и соцзащиты Крыма, а с 2015 по 2021 год работал в «Крымэнерго» на различных должностях. Он имеет классный чин — советник государственной гражданской службы Республики Крым 3-го класса.

4 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма Игоря Кориня. Он отметил, что чиновник уволился по собственному желанию.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram