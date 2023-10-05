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Министра образования Самарской области не отпустили в отставку до выборов губернатора

Министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна не отпустили в отставку до выборов губернатора. По данным «Ъ-Волга», чиновник хотел покинуть свой пост, однако не получил на это одобрения.

Виктор Акопьян может войти в новый состав правительства региона, оставшись на прежнем месте работы.

Виктор Акопьян назначен на пост министра образования и науки Самарской области 11 октября 2018 года, сменив Владимира Пылева. До назначения на пост господина Акопьяна обязанности министра исполняла руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности Светлана Бакулина. Увольнению Владимира Пылева предшествовало участие в судебном процессе по делу экс-директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой, которая обвинялась в получении взятки, а в дальнейшем суд переквалифицировал статью обвинения на превышение должностных полномочий.

Евгений Чернов

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