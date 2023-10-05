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Дмитрий Азаров до 9 октября должен представить новый состав правительства региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров до 9 октября должен представить новый состав правительства региона. В настоящее время ведутся консультации по ряду спорных кандидатур.

По данным «Ъ-Волга», наиболее критикуемые чиновники, включая вице-губернатора Виктора Кудряшова, министра транспорта Ивана Пивкина и главы областного минздрава Армена Беняна, сохранят свои посты.

Дмитрий Азаров представить новый состав правительства региона одним из последних среди избранных глав субъектов РФ.

Евгений Чернов

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