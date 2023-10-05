Президент РФ присвоил почетные звания двум южноуральским железнодорожникам

Двое сотрудников Южно-Уральской железной дороги из Челябинской области удостоены почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ». Информация об этом содержится в указе президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Почетное звание получила приемосдатчик груза и багажа станции Тракторстрой Челябинского центра организации работы железнодорожных станций ЮУЖД. Вторым награжденным стал машинист электровоза локомотивного депо Златоуст Алмаз Ярышев.

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