Глава Перми внес в гордуму проект о передаче ТЮЗа в краевую собственность

Глава города Перми внес на рассмотрение в Пермскую городскую думу вопрос о разрешении безвозмездной передачи МАУК «Пермский театр юного зрителя» (ТЮЗ) из собственности муниципального образования «Город Пермь» в собственность Пермского края. Информация об этом содержится в документах думы. Вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в мае директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета Прикамья и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города.