Около 2300 иранских агентств планируют предлагать своим туристам отдых в Сочи

Между Ираном и Россией будет действовать безвизовый режим. Для работы по этому направлению определены семь кубанских компаний. С иранской стороны около 2,3 тыс. агентств планируют предлагать своим туристам отдых в России и в Сочи в частности, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Вопрос обсуждался в Сочи на встрече иранской делегации и министерства курортов Краснодарского края. В состав иностранной делегации вошли представители министерства туризма Ирана, а также руководители более десяти компаний-туроператоров. Стороны осудили развитие взаимных турпотоков и открытие авиасообщения между Сочи и Тегераном. Этой темой интересуется, в частности, одна из авиакомпаний Ирана.

Как отметил врио руководителя минкурортов Кубани Михаил Зарицкий, у организаций региона уже имеется опыт работы с туристами из дружественного государства. Для них, в частности, разрабатывают специальные экскурсионные программы, готовят отдельные меню в соответствии с предпочтениями.

«Как правило, туристы из Ирана путешествуют большими семьями в течение довольно продолжительного срока, выбирая отели высокой категории. Особенно иранцам интересна вторая половина марта, когда в стране отмечается праздник Навруз»,— рассказал заместитель гендиректора по региональному развитию ГК «Мантера» Дмитрий Анфиногенов. Он объяснил, что в самом Иране цены на отдых в это время выше и местные жители предпочитают поездки в Россию.

Вячеслав Рыжков

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