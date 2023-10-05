В ЛЭТИ разработали нейросеть для выявления дефектов при производстве солнечных батарей

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали нейросеть, которая способна выявить дефекту у элементов для изготовления солнечный батарей, сообщает «Газета.Ru».

В производстве таких батарей применяют детали из кремния. Во время транспортировки пластин из этого элемента возможно образование дефектов. Для их выявления используют эффект электролюминесценции, когда поверхность кремниевого элемента подсвечивается в случае попадания на него напряжения, затем туда направляют инфракрасную камеру. Если дефектов нет, то свет будет равномерным, в противном случае будут заметны участки разного уровня свечения.

Для обучения нейросети обратились к базе данных с ИК-снимками более 100 тыс. кремниевых элементов с производства предприятия ООО «Хевел» в Новочебоксарске. Благодаря им искусственный интеллект способен обнаруживать дефекты с высоким уровнем точности.

«С помощью нашего аналитического инструмента можно не только выявить дефекты, но и понять, на каком участке производственной линии они возникают, а затем их устранить. Таким образом, разработанный нами метод позволил повысить эффективность производства на предприятии ООО "Хевел"», – заявил профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заместитель гендиректора по научной работе Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетике Евгений Теруков.

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