В Астраханской области суд изучит избиение пограничника жительницей Тумака

Сотрудники камызякского межрайонного следственного отдела СУ СКР Астраханской области закончили расследование дела о применении насилия к сотруднику пограничной службы (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в Володарском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в августе обвиняемая, «будучи недовольной законными действиями сотрудников пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области» возле одного из домов на ул. Заречная в селе Тумак, ударила правоохранителя в голову. Напарник пострадавшего задержал женщину.

Уголовное дело передали в суд.

Дарья Васенина

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