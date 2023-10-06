Первая электрозаправка появится в Воткинском районе Удмуртии

В Воткинском районе Удмуртии начались работы по монтажу быстрой зарядной станции, находящейся на территории кафе «У Моста». Как рассказал во «ВКонтакте» глава района Сергей Васильев, зарядная станция появится в рамках проекта «Шелковый путь», который соединит сетью города и регионы от Москвы до Владивостока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Сергей Васильев Фото: vk.com, Сергей Васильев

В настоящее время ведутся переговоры с собственниками кафе у поселка Новый для установки станции на Чайковском направлении.

Напомним, «Россети» запускают в Ижевске сеть зарядных станций для электрокаров. До конца года в столице Удмуртии планируется запустить еще три станции. Всего в Ижевске более 10 зарядных станций от четырех компаний. Участники рынка говорят об увеличении популярности электрических автомобилей, растущей загруженности зарядных станций и о необходимости развивать инфраструктуру.

Подробнее об этом читайте в материале «Автомобилям подводят ток».