Первая электрозаправка появится в Воткинском районе Удмуртии
В Воткинском районе Удмуртии начались работы по монтажу быстрой зарядной станции, находящейся на территории кафе «У Моста». Как рассказал во «ВКонтакте» глава района Сергей Васильев, зарядная станция появится в рамках проекта «Шелковый путь», который соединит сетью города и регионы от Москвы до Владивостока.
Фото: vk.com, Сергей Васильев
В настоящее время ведутся переговоры с собственниками кафе у поселка Новый для установки станции на Чайковском направлении.
Напомним, «Россети» запускают в Ижевске сеть зарядных станций для электрокаров. До конца года в столице Удмуртии планируется запустить еще три станции. Всего в Ижевске более 10 зарядных станций от четырех компаний. Участники рынка говорят об увеличении популярности электрических автомобилей, растущей загруженности зарядных станций и о необходимости развивать инфраструктуру.
Подробнее об этом читайте в материале «Автомобилям подводят ток».