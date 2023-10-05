Ярославская облдума соберется на внеочередное заседание для изменений в бюджет

Ярославская областная дума 6 октября соберется на внеочередное заседание для рассмотрения проекта закона о внесении изменений в областной бюджет, в рамках которого доходы увеличатся почти на 3 млрд руб. Об этом сообщил председатель облдумы Михаил Боровицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Боровицкий//«Вконтакте» Фото: Михаил Боровицкий//«Вконтакте»

Из-за налоговых поступлений и федерального финансирования возникла необходимость внести корректировки в закон об областном бюджете. Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров пояснил, что доходы области увеличатся на 2,9 млрд руб., из которых 2,6 млрд — собственные доходы.

«Эти средства пойдут на ключевые вопросы. На повышение зарплаты работников бюджетных организаций (1,5 млрд), на поддержку семей с детьми (470 млн), на дороги (216 млн)»,— сказал господин Гончаров. Федеральный бюджет выделил 360 млн руб. на поддержку участников СВО, их семей и жителей новых территорий, на ремонт моста через Волгу в Рыбинске, на развитие туристского кластера.

Господин Боровицкий сообщил, что проект закона о внесении изменений необходимо рассмотреть как можно раньше. «Поэтому депутаты на Совете Думы поддержали предложение не ждать конца октября, а провести внеочередное заседание 6 числа. В эту пятницу рассмотрим этот вопрос и ряд других законодательных инициатив»,— написал председатель облдумы.

Он также сообщил, что депутатские слушания по исходным данным к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период пройдут 10 октября.

Алла Чижова