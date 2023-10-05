В Саратове директора компании подозревают в коммерческом подкупе

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Саратовской области завел уголовное дело о незаконном получении управленцем коммерческой организации крупной суммы (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 3 октября подозреваемый получил от генерального директора другой коммерческой организации 600 тыс. руб. из обещанных 2 млн. За указанную сумму фигурант обещал посодействовать в замене поставщика водоочистного оборудования и согласовании актов строительно-монтажных работ в рамках выполнения муниципального контракта.

Коммерсанта задержали сотрудники УФСБ по Саратовской области. СКР устанавливает обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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