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Татарстан вошел в список самых популярных регионов РФ для гастрономического туризма

Татарстан оказался в топ-6 самых популярных регионов России для гастрономического туризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на сервис путешествий «Туту.ру».

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Авторы исследования рекомендуют попробовать в Татарстане эчпочмак, который является символом национальной кухни. Кроме того, популярным в республике, по мнению исследователей, является кыстыбый. Еще они рекомендуют попробовать местный плов.

Помимо Татарстана в топ-6 регионов РФ вошли Приморье, Адыгея, Ростовская и Астраханская области, а также Красноярский край.

"Ъ-Казань"

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