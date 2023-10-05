Татарстан вошел в список самых популярных регионов РФ для гастрономического туризма

Татарстан оказался в топ-6 самых популярных регионов России для гастрономического туризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на сервис путешествий «Туту.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Авторы исследования рекомендуют попробовать в Татарстане эчпочмак, который является символом национальной кухни. Кроме того, популярным в республике, по мнению исследователей, является кыстыбый. Еще они рекомендуют попробовать местный плов.

Помимо Татарстана в топ-6 регионов РФ вошли Приморье, Адыгея, Ростовская и Астраханская области, а также Красноярский край.

"Ъ-Казань"