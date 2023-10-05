Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

23-летний водитель в Воткинске устроил погоню и повредил автомобиль ДПС

В Воткинске сотрудники ДПС задержали 23-летнего водителя «ВАЗ-2114» из Пермского края. Молодой человек попытался уйти от полицейских, чтобы избежать проверки документов, сообщает «МВД Медиа».

Водитель двигался на большой скорости и создавал угрозу для окружающих. При выезде из города, он, петляя из стороны в сторону, совершил ДТП с участием служебного транспорта. В частности, левым боком своего автомобиля он задел полицейскую технику, разбив боковое зеркало и повредив правую дверь. После этого сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия. Инспектор ГИБДД, предупредив водителя, сделал несколько прицельных выстрелов по колесам, после чего нарушитель остановился. Однако затем молодой человек попытался скрыться в лесу.

После задержания стало известно, что у водителя имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В отношении задержанного составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, в том числе пять за выезд на встречную полосу, два за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за оставление места ДТП и отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...