23-летний водитель в Воткинске устроил погоню и повредил автомобиль ДПС

В Воткинске сотрудники ДПС задержали 23-летнего водителя «ВАЗ-2114» из Пермского края. Молодой человек попытался уйти от полицейских, чтобы избежать проверки документов, сообщает «МВД Медиа».

Водитель двигался на большой скорости и создавал угрозу для окружающих. При выезде из города, он, петляя из стороны в сторону, совершил ДТП с участием служебного транспорта. В частности, левым боком своего автомобиля он задел полицейскую технику, разбив боковое зеркало и повредив правую дверь. После этого сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия. Инспектор ГИБДД, предупредив водителя, сделал несколько прицельных выстрелов по колесам, после чего нарушитель остановился. Однако затем молодой человек попытался скрыться в лесу.

После задержания стало известно, что у водителя имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В отношении задержанного составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, в том числе пять за выезд на встречную полосу, два за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за оставление места ДТП и отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.