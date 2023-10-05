В Уфе закроют проезд у парка «Кашкадан»

В Уфе из-за проведения Всероссийского дня ходьбы запретят движение у парка «Кашкадан», сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничение будет действовать с 24:00 часов 6 октября до 16:00 часов 7 октября. Для проезда организуют дублер улицы Маршала Жукова, идущий вдоль парка.

Мероприятие проводится в 150 странах мира и посвящено пропаганде здорового образа жизни. Его участникам предстоит преодолеть 2 км. В программе праздника также запланировано авиашоу пилотажной группы «Первушино».

Венера Хисамова

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