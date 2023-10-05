В Уфе ограничат движение по проспекту Салавата Юлаева

В Уфе закроют съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу 50 лет СССР из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничение будет действовать с 10:00 часов 6 октября до 8:00 часов 7 октября

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», мэрия год назад заключила контракт на ремонт участка дороги проспекта Юлаева от Мурманской улицы до улицы 50 лет СССР с ООО «Дортрансстрой». Компания исполнит контракт за 98,45 млн руб. Работы профинансирует городской бюджет.

Ремонт проведут до 10 ноября. Площадь ремонтируемого участка дороги составляет 66 тыс. кв. м. Подрядчик также должен нанести дорожную разметку.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2022 году выручка «Дортрансстроя» составила 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 97,4 млн руб.

Венера Хисамова

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