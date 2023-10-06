Банкрот селенского масштаба

В ходе банкротства ООО «Мясокомбинат(МК) "Брюховецкий"» суд привлек к субсидиарной ответственности на 38 млн руб. нынешнего учредителя МК Александра Пятакова, а также к ответствености на 700 тыс. руб. экс-владельца общества Виктора Савченко и его сына Петра Савченко, занимавшего должность директора комбината. В 2014 году предприниматели перезапустили простаивавший комбинат, но не смогли рассчитаться с московской компанией «Селена» за приобретение производственного комплекса МК. В результате предприятие обанкротилось, оставив крупную задолженность по налогам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за содержания судебных актов не до конца понятно, что происходило между мясокомбинатом и ООО «Селена»

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Из-за содержания судебных актов не до конца понятно, что происходило между мясокомбинатом и ООО «Селена»

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) о привлечении к субсидиарной ответственности владельца и бывшего директора ООО «Мясокомбинат (МК) "Брюховецкий"» Александра Пятакова на 38 млн руб., а также о привлечении бывшего учредителя общества Виктора Савченко и его сына Петра Савченко, экс-директора комбината, к ответственности на 700 тыс. руб. Судебный акт опубликован в картотеке суда. Решение АСКК обжаловали ФНС и конкурсный управляющий Игорь Добряков, которые настаивали на взыскании всей суммы задолженности (38,7 млн руб.) с троих ответчиков. Однако суд пришел к выводу, что основная вина в доведении предприятия до банкротства лежит на Александре Пятакове, поскольку большая часть проблемной задолженности возникла именно в период его руководства комбинатом (с августа 2016 года).

Мясокомбинат «Брюховецкий», запущенный в эксплуатацию в 1929 году, был остановлен в 2010 году. В 2014 году предприятие возобновило работу с новым владельцем: ростовский предприниматель Виктор Савченко (в начале двухтысячных – соучредитель ЗАО «Мясоптицекомбинат "Матвеево-Курганский"») зарегистрировал в Краснодарском крае ООО «Мясокомбинат "Брюховецкий"».

В 2015 году выручка организации составила 85,5 млн руб., чистый убыток — 21,1 млн руб., затем выручка стала снижаться и в 2018 году (последние опубликованные данные) упала до 2,8 млн руб. В январе 2019 года ФНС инициировала банкротство общества, в декабре того же года суд признал мясокомбинат «Брюховецкий» несостоятельным.

Управляющий Игорь Добряков, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия, выявил ряд подозрительных действий руководства, которые он расценил как признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что в 2014 году имущественный комплекс комбината (шесть цехов, холодильник, гараж, склады, лаборатория, объекты инженерной инфраструктуры) принадлежал московскому ООО «Селена».

МК «Брюховецкий» договорился о покупке имущества в рассрочку по цене 74 млн руб. и заплатил задаток в сумме 24 млн руб., однако рассчитываться с ООО «Селена» не стал.

При этом, как полагает управляющий, учредители компании располагали достаточными средствами, чтобы оплатить стоимость недвижимости. В итоге продавец отказался от сделки и оставил актив за собой, но руководство «Брюховецкого» не потребовало вернуть аванс.

Суд согласился с доводами управляющего Добрякова о том, что в результате противоправных действий топ-менеджеров МК «Брюховецкий» лишился имущества, а также средств, выплаченных в качестве задатка.

Финансовые проблемы комбината привели к образованию у него крупной задолженности по налогам, кроме того, ущерб был нанесен контрагентам МК. В частности, фирма «Эвтихия», поставлявшая на комбинат сырье для выработки мясопродуктов по заказу МВД, не получила заказанную партию товара.

По данным администрации Брюховецкого района, производственное мощности мясокомбината в настоящее время используются для выпуска консервов по заказу силовых структур.

Эксперты не усматривают в ситуации однозначного указания на преднамеренное банкротство ООО «Мясокомбинат "Брюховецкий"». Партнер адвокатского бюро «Юг» Сергей Радченко отмечает, что, что из содержания судебных актов не до конца понятно, что происходило между мясокомбинатом и ООО «Селена», собственником имущества. «Если справедливо утверждение конкурсного управляющего о том, что Виктор Савченко и Александр Пятаков имели возможность оплатить имущество, но не сделали этого, то из этого факта можно сделать вывод, что они действовали в ущерб обществу. Сказать, что они тем самым сознательно обанкротили мясокомбинат, нельзя, так как с заявлением о банкротстве мясокомбината в суд обратилась не «Селена», а ИФНС. Утрата мясокомбинатом задатка в отношениях с «Селеной» лишь ухудшило положение общества и сделало невозможным расчет с кредиторами. В 2014 году, когда проект начинался, субсидиарная ответственность еще не была актуальной тенденцией и возможно, руководители предприятия рассчитывали на то, что их рискованное экономическое поведение не даст повода для взыскания с них возникших по их вине долгов мясокомбината», – пояснил Сергей Радченко.

Анна Перова, Краснодар