С курганского предприятия потребовали 68,9 млн рублей долга по договору аренды

Индивидуальный предприниматель из Тюмени Марина Демочкина подала иск о взыскании 68,9 млн руб. долга с предприятия «МобиДик» (Курган). Заявление принял к производству Арбитражный суд Курганской области.

Предприниматель потребовала с ООО «МобиДик» 29,7 млн руб. задолженности по договору аренды нежилого помещений от 1 января 2018 года и 39,2 млн руб. пеней. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 30 октября. Ответчик уже подал ходатайство об ознакомлении с его материалами.

Предприятие «МобиДик» занимается производством оборудования для нужд промышленного и гражданского строительства. Компанией владеет и руководит депутат Курганской областной думы Александр Черняк.

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