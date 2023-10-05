В Анапе реализуют нацпроекты на 750 млн рублей

В 2023 году в Анапе реализуют мероприятия по пяти нацпроектам. Как сообщает пресс-служба администрации города, их общая сумма составляет около 750 млн руб.

Мероприятия выполняются по нацпроектам «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Демография» и «Здравоохранение. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что нацпроекты дают возможность добиваться результатов в социально-экономической жизни региона. В связи с этим их необходимо реализовывать качественно и в установленные сроки.

За счет нацпроектов уже построили ДК в Сукко, модернизировали городскую детско-юношескую библиотеку и спроектировали школу на 1550 мест в Цибанобалке. Кроме того, по нацпроектам благоустраивают Театральную площадь и выполняют другие проекты по разным направлениям. Их реализацию контролируют мэрия, прокуратура и другие ответственные структуры.

Вопрос реализации нацпроектов поднимался на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии. На нем мэр курорта Василий Швец также поручил продолжать жесткий контроль за безопасной организацией торговой деятельности вдоль дорог общего пользования. Он отметил, что в 2024 году нельзя допустить появления на казачьих придорожных ярмарках перекупщиков, там должны быть только производители. Оформление ярмарок должно быть обновлено в соответствии с брендбуком Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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