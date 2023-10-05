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Коммерсантъ FM
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Банки остались при своих ставках

Насколько эффективно работают меры по борьбе со сверхдешевыми кредитами

Банки продолжают выдавать так называемую ипотеку от застройщика, несмотря на противодействие регулятора. Многие девелоперы по-прежнему продвигают программы со сверхнизкими ставками, убедился “Ъ FM”. Внимание на это также обратил Forbes. ЦБ считает такие кредиты рискованными и для заемщика, и для банка: низкая ставка компенсируется переплатой за саму недвижимость — стоимость может вырасти на 20-30%. А банк в итоге получает в залог актив по завышенной цене.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С начала года регулятор дважды ужесточал правила выдачи подобных кредитов и повышал надбавки к коэффициентам риска. Почему некоторых игроков рынка это не остановило? На этот вопрос “Ъ FM” ответил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин:

«Стандарты, которые регулярно пишет банковское сообщество и визирует потом в ЦБ, не предполагают так называемого инфосмента, то есть механизма, который бы обеспечивал серьезные риски для нарушителя. Лет 15 назад в Великобритании регулятор заставил страховые компании и банки вернуть несколько десятков миллиардов фунтов, и это было ощутимо. Можно написать очень красивый стандарт, но можно так же красиво положить его подальше на полку в головном офисе и продолжать зарабатывать.

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Потому что вознаграждение топ-менеджмента, продавцов зависит от продаж. Чем больше псевдодешевой ипотеки они продадут, тем больше получат годовых бонусов. А заемщик потом останется с достаточно дорогой квартирой и в ситуации, когда в случае срыва графика платежей он может остаться без квартиры и с долгом перед банком, потому что минус дешевой ипотеки — иллюзия доступности.

Некий новый стандарт эту проблему не решит. Нет надзора и нет наказания, по которому бы, например, забирали в пять раз больше, чем заработали компании. Несколько таких дел в отношении грубейших нарушителей тех же стандартов, которые устанавливаются, привели бы к тому, что участники рынка стали запускать механизмы двойной, тройной проверки своих продавцов и следить за тем, чтобы не было обмана и потребителя, и регулятора. Пока они рискуют символическими выплатами и предупреждениями.

Все играют в эту игру: ЦБ пишет очередную бумажку — банки говорят, что все исполнят, и продолжают работать по-старому».

Недавно ЦБ анонсировал новый стандарт ипотечного кредитования. Ожидается, что банкам запретят получать от застройщиков вознаграждение за снижение ставки. Кроме того, договор на участие в долевом строительстве планируют проверять на возможное завышение стоимости залога. Тем не менее регулятор считает, что говорить о новой волне подобных программ нельзя.

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С этим согласен заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Несмотря на то, что предложения на рынке ипотеки с околонулевой ставкой еще есть, вряд ли можно говорить о том, что это массовая история, как в прошлом году. Регулятор справился: в 2022-м это носило действительно массовый характер, сейчас эти предложения на рынке есть, но не столь популярны, поскольку не так выгодны для банков.

При этом нельзя сказать, что ЦБ всесилен, особенно в ипотеке, у него пока нет инструментов по количественному ограничению выдач, как в необеспеченных потребах. Тем не менее тут его можно похвалить — он несколько купировал эти риски».

По оценкам Frank RG, в прошлом году программы ипотеки от застройщика стали настолько популярными, что обеспечили две трети общего объема выдач кредитов на новостройки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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