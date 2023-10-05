Кубанская бригада поможет в подготовке Херсонской области к отопительному сезону

Бригада специалистов из Краснодарского края поможет в подготовке Херсонской области к предстоящему отопительному сезону. При поддержке краевого министерства ТЭК и ЖКХ было сформировано предприятие «ТеплоЭнергоСтрой», рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Врио министра ведомства Вячеслав Шапошник уточнил, что в бригаде семь человек — три слесаря-ремонтника, газоэлектросварщик, электрослесарь, водитель и мастер. Они выполнят подготовительные работы в Новотроицком районе Херсонской области.

Бригада укомплектована всем необходимым оборудованием и техникой. В частности, с собой специалисты взяли оборудование для восстановления дорожного полотна, которое надо будет выполнить после завершения работ на теплосетях.

Вячеслав Рыжков

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