Инженера в Удмуртии будут судить за мошенничество при продаже квартир для сирот

В Удмуртии перед судом предстанет 42-летняя кадастровый инженер, которую обвиняют во внесении ложных сведений в технический план, что причинило крупный ущерб государству (ч. 1 ст. 170.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в 2020 году женщина внесла ложные сведения в технические планы ряда жилых помещений, чем необоснованно увеличила их площадь. Целью было получения дополнительного дохода. Затем жилые помещения приобрело министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона для формирования специализированного жилищного фонда для сирот.

Сумма причиненного государству ущерб превысила 7 млн руб.