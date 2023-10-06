Использование ТИМ повысит эффективность взаимодействия строительных компаний и государства

Директор департамента автоматизации федерального девелопера «Неометрия» Денис Бида принял участие в отраслевой стратегической сессии ДОМ.РФ и Минстроя России «Переход на ТИМ для застройщиков». Он презентовал опыт компании в части внедрения цифровых технологий, и обсудил с другими экспертами ключевые тенденции рынка.

Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, начиная с 1 июля 2024 года проектно-изыскательные работы по проектам, реализуемым в рамках ФЗ №214, должны проводиться с использованием технологий информационного моделирования. Представители девелопмента отметили, что бизнес также в этом заинтересован, поскольку переход на ТИМ позволяет повысить эффективность строительства.

«Мы внедрили блоки ТИМ с опережением запланированных сроков и вышли на промышленную эксплуатацию и тиражирование. При этом важно учитывать, что для ускорения этих процессов необходима внешняя экспертиза. В данный момент мы работаем с тремя проектными бюро, компания запустила пять проектов полного цикла в сфере ТИМ с нуля», — прокомментировал Денис Бида.

По его словам, тренд на цифровизацию способствует разработке отечественных программных решений и их совершенствованию. При этом ТИМ сможет качественно изменить уровень взаимодействия строительных компаний и государства, и станет средством достижения целей во всех сферах девелопмента.

ТИМ (технология информационного моделирования) в строительстве включает в себя процессы создания, изменения и последующего использования виртуальных копий зданий. Переход требует от компании финансовых и интеллектуальных затрат. Федеральный девелопер «Неометрия» активно использует данные технологии в своей работе и является центром компетенций для других участников строительной отрасли.

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