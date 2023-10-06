АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова договорилось о сотрудничестве с вузами Удмуртии

В АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса») подписаны документы о сотрудничестве с ведущими вузами Удмуртии, которые готовят специалистов-нефтяников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова

Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова Дмитрий Арсибеков подписал договор о сотрудничестве с Удмуртским государственным университетом и соглашение о сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университетом имени М.Т. Калашникова.

Например, с УдГУ АО «Белкамнефть» связывают долгие партнерские отношения. В составе университета уже 30 лет работает Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева. Подписывая договор о сотрудничестве, ректор УдГУ Галина Мерзлякова сказала: «АО "Белкамнефть" — наш стратегический партнер. Российский предприниматель и меценат Михаил Гуцериев много лет помогает вузу: на его средства построены учебный корпус института и общежитие для студентов, оснащены оборудованием лаборатории и т.д. Специалисты компании участвуют в организации учебного процесса для студентов. Наши преподаватели стажируются на предприятии, получая практические навыки для работы. Сейчас мы активно развиваем направление средне-профессионального образования, оно уже включено в программу стратегического развития УдГУ, а Министерство образования Удмуртии запланировало на нефтяные специальности нашего СПО бюджетные места на 2025 год. Благодарим вас за постоянную поддержку и многолетнее сотрудничество».

Александр Губерт, и.о. ректора ИжГТУ, обсуждая основные положения соглашения о сотрудничестве с АО «Белкамнефть», отметил: «Наш университет обладает серьезным потенциалом для подготовки инженерно-технических кадров. Мы готовы к расширению сотрудничества по подготовке специалистов для разных направлений нефтяного дела, особенно механических специализаций. Одно из направлений сотрудничества — организация практики. Необходимо, чтобы студенты ИжГТУ имели возможность на практике получать нужные знания. Также важная тема — средняя профессиональная подготовка рабочих специальностей и профориентационная работа со школьниками. Наш университет готов предоставить "Белкамнефти" свои наработки в научно-исследовательской сфере, в вопросах развития IT-технологий в добыче и автоматизации производства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова

Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова Дмитрий Арсибеков подчеркнул: «Сотрудничество с вузами и ССУЗами является неотъемлемой частью политики АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова в области управления персоналом, направленной на формирование кадрового потенциала компании. Благодаря синергии науки, образования и производства можно достичь высоких результатов: студенты и выпускники получат возможность реализовать себя на нашем предприятии, а научный потенциал университетов поможет решать масштабные отраслевые задачи, которые стоят перед АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова».

Уже сейчас 14 специалистов акционерного общества ведут постоянную работу со студентами в различных учебных заведениях Удмуртии. В обществе с 2013 года действует программа «Наставничество», где студенты под руководством квалифицированных работников общества приобретают необходимые профессиональные навыки, получают стипендию от предприятия. За время существования программы участие в ней приняли более 200 ребят. Для формирования и развития у студентов профессиональных компетенций АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова ежегодно принимает их на производственную практику — за первое полугодие 2023 года на практике побывало 277 студентов.

АО «Белкамнефть» поддерживает и материально-техническую базу учебных заведений. Так, для УдГУ и ИжГТУ компания обустроила и скомплектовала стендовые площадки — учебные полигоны по добыче и транспортировке нефти. Студенты на этих площадках получают возможность наглядно изучать процесс добычи и транспортировки нефти, участвовать в практических лабораторных занятиях. В октябре 2022 года в Топливно-энергетическом колледже АО «Белкамнефть» открыла Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции R99 «Добыча нефти и газа» стандарта «Профессионалы» — это первый такой сертифицированный полигон в Удмуртии.