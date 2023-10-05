Перекрытия цеха обрушились в деревне Старое Мартьяново в Удмуртии

В деревне Старое Мартьяново в Завьяловском районе Удмуртии сегодня, 5 октября, около 15:10 произошло частичное обрушение плит перекрытий в цехе мебельного производства. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, при инциденте никто не пострадал. 15 человек эвакуировались самостоятельно

По предварительным данным, причиной происшествия стал электропогрузчик, который наехал на железобетонную опору, после чего обрушились железобетонные плит перекрытия. Инцидент произошел при проведении разгрузочных работ. Площадь обрушения составила 108 кв. м.