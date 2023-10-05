В Удмуртии заключили контракты с подрядчиками на ремонт дорог в 2024 году

В Удмуртии в предстоящем сезоне 2024 года отремонтируют 73 дорожных объекта в рамах нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, все контракты на предстоящий год в муниципалитетах заключены.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, подрядчики могут заранее начать закупку строительных материалов. «По практике прошлых лет мы знаем, что зимой это сделать проще и, что немаловажно, дешевле. Весной, как только погода позволит, начнем работу уже непосредственно на объектах»,— отметил господин Семенов.

В частности, наиболее протяженными оказались участки региональных трасс. Всего обновят 26,8 км дорожного покрытия. Ремонт дорог продолжится в 12 районах и четырех городах республики.

В районах лидером по числу объектов стал Завьяловский район, где работы пройдут на 13 участках. Шесть дорог обновят в Можгинском районе, четыре — в Воткинском, по три — в Селтинском, Шарканском и Увинском районах, по два дорожных объекта будут отремонтированы в Камбарском, Вавожском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах, и по одному в Малопургинском и Сарапульском районах республики.

В Ижевске обновят покрытие на участках улицы Карла Маркса, Автозаводская, 9-я Подлесная, Красная, Пойма и проезда Копровый. В Сарапуле под ремонт попали улицы Полевая, Мечникова, Гагарина, Дубровская и площадь «200 лет Сарапулу». В Воткинске планируется обновить улицы Дзержинского, Кунгурцева, Марата, Молодежной, Победы, Садовникова, Энтузиастов и Дзержинского. В Можге работы пройдут на участках улицы Сюгаильская, а также на Дзержинского, Горбунова, Лесной и Гагарина.