«Амкар» мечтает играть с командами премьер-лиги

«Амкар» прошел уже три стадии турнира - «Путь регионов FONBET Кубка России». В ходе турнира были обыграны «Торпедо» (Миасс) (0:0 (5:4 – по пенальти)), «Челябинск» (1:0) и «Кубань» (1:1 (4:2 – по пенальти)). Ближайший матч – это 1/16 финала, где соперником «Амкара» будет СКА-Хабаровск, выступающий в первой лиге. Встреча назначена 17 октября. В канун поединка главный тренер пермского клуба Иван Черенчиков высказался о целях команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК "Звезда" Фото: ФК "Звезда"

«Понятно, что задачу выиграть Кубок России перед нами никто не ставит. Надо быть реалистами, но в футболе всякое возможно. Главное, хотим привезти в Пермь клубы РПЛ», — рассказал наставник «Амкара».