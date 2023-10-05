Бывшему спортдиректору «Трактора» назначили крупный штраф по делу о наркотиках

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему спортивному директору хоккейного клуба «Трактор» Александру Шинину, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Ему назначен штраф в 300 тыс. руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Александра Шинина задержали в Челябинске 20 июля с запрещенными веществами. В тот же день он был уволен с поста спортивного директора «Трактора». Против Александра Шинина было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

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