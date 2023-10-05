Мэрия Уфы кредитуется на 690 млн рублей для покрытия дефицита бюджета города
Администрация Уфы на семи аукционах 16 октября выберет банк для открытия возобновляемых кредитных линий общим лимитом 690 млн руб. для покрытия дефицита бюджета города и погашения долгов, сообщается на сайте госзакупок. Начальные цены шести контрактов составляют по 14 млн руб. и одного — 12,6 млн руб.
Поучить средства необходимо до декабря, а погасить — в течение года. Цена контракта включает в себя процентную ставку, в том числе плату за открытие кредитной линии, обслуживание кредита и обслуживание от неиспользованного лимита. Процентная ставка по всем кредитам составляет 14%.
Как сообщал «Ъ-Уфа», дефицит бюджета города в 2023 году составит 922,7 млн руб. Ранее бюджет планировался бездефицитным.