Донские аграрии засеяли озимыми более 50% запланированных площадей

Сельскохозяйственные организации Ростовской области засеяли озимыми культурами 1,5 млн га полей — более половины запланированных площадей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«При этом на севере ряд районов уже выполнил план сева. Среди них – Шолоховский, Боковский, Советский, Обливский. На юге региона все районы уже включились в проведение посевной кампании»,— цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Также продолжается закупка семенного материала, удобрений и горюче-смазочных материалов. К сегодняшнему дню заготовлено 85% семян, 96% минеральных удобрений, 40% ГСМ.

Продолжаются уборочные работы. Аграрии региона обмолотили поздние зерновые культуры на площади 70 тыс. га, что составляет 40% от общей площади. Объем собранного урожая составил 252 тыс. т при средней урожайности 36,1 ц/га (24,5 ц/га — в 2022 году).

Масличные обмолочены на площади 709 тыс. га. (65% от всей площади). Валовый сбор превысил 1,55 млн т при средней урожайности 21,9 ц/га (17,1 ц/га — в 2022 году). Собрано также более 545 тыс. га подсолнечника, валовой сбор составил 1 млн 277 тыс. т при урожайности 23,5 ц/га (18,9 ц/га — в 2022 году).

Урожай овощей в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Дона превышает 90 тыс. т. Валовый сбор картофеля составил более 100 тыс. т.

Анастасия Назарова