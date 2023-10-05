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Коммерсантъ FM
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Минфин РФ: объем ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд руб.

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2023 года составил 13,65 трлн руб. (эквивалент $140,106 млрд) или 9,1% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщила пресс-служба Министерства финансов России. Объем ФНБ на 1 сентября составлял 13,7 трлн руб., за месяц средства в фонде сократились на 55,3 млрд руб.

В пресс-релизе говорится, что объем ликвидных активов ФНБ на 1 октября составил 7,14 трлн руб. ($73,297 млрд) или 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. В структуре фонда — €4,071 млрд, 279,77 млрд китайских юаней, 508,265 т золота и 396 млн руб., сообщила пресс-служба.

Как сообщил Минфин, в сентябре 2023 года федеральный бюджет пополнился из-за размещения средств фонда: на депозитах ВЭБ.РФ (10,479 млрд руб.), в облигации АК «Уральские авиалинии» (19,6 млн руб.), в ценные бумаги российских эмитентов для реализации инфраструктурных проектов (1,123 млрд руб.).

Эрдни Кагалтынов

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