Из-за похолодания в Казани решили раньше начать отопительный сезон

В Казани из-за грядущего похолодания отопительный сезон начался немного раньше запланированного. Об этом заявил замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин, передает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, в ближайшие выходные в Казани прогнозируется минусовая температура, поэтому тепло в дома начали давать сегодня, 5 октября. Это на десять дней позже, чем годом ранее.

«Нужно определенное время, чтобы раскрутить всю систему — выстроить гидравлику, температурный режим. Начало подачи тепла сегодня даст возможность "зайти" в предстоящие холода с комфортной температурой в квартирах»,— сказал господин Гиниятуллин.

"Ъ-Казань"