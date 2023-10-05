ВТБ: объем выдачи ипотеки в Челябинской области вырос на 40%

В январе-сентябре жители Челябинской области оформили в ВТБ более 5 тыс. ипотечных кредитов на сумму в 14,5 млрд руб. Это на 20% больше показателя всего 2022 года по количеству сделок, и на 40% — по объему. Об этом сообщают в ВТБ.

В банке отмечают, что спрос на ипотеку в сентябре превысил показатели аналогичного периода прошлого года в три раза. По словам исполняющего обязанности управляющего ВТБ в Челябинской области Эдуарда Сушкова, с учетом роста ставок и цен на жилье, местные жители стараются максимально уменьшить платеж и пользуются всеми возможностями для этого.

«Средний размер ипотечного кредита в сентябре остался на уровне августа и составил 3 млн руб. Но с господдержкой он больше — 3,5 млн руб., а по базовым программам – 2,8 млн руб. В сентябре доля льготной ипотеки выросла до 52%, в августе она была 42%.»,— пояснил Эдуард Сушков.

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