На Ямале 6 октября ожидается ветер с порывами до 22 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пятницу, 6 октября, ожидается небольшой дождь и ветер 7-12 м/с, однако порывы могут достигать 17-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным Ямало-Ненецкого филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, 6 октября ночью температура воздуха составит +4°, ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем температура составит +8°, будет облачно с прояснениями.

В субботу, 7 октября, на территории региона средняя ночная температура составит +3°, а дневная — +8°. Осадки не ожидаются. В воскресенье, 8 октября, ночью будет около +3°, а днем — около +9°. Временами пройдет дождь.

Полина Хабарова

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